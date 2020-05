Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

190,00 EUR -1,45% (22.05.2020, 14:54)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,16 USD -2,14% (21.05.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Amerikaner wollten jetzt neue Regularien für die Buchprüfungen einbauen. Eins der großen Probleme sei also, dass chinesische Unternehmen nicht den gleichen strengen Regularien unterlägen wie z. B. amerikanische. Das habe in der Vergangenheit immer mal wieder für Spannungen gesorgt. Jetzt wollten die Amerikaner die Decke drauf machen und die chinesischen Unternehmen dazu verpflichten. Wenn sie nicht bereit seien, diesen Regeln zu folgen, dann überlege man, ob sie überhaupt an den US-Börsen gelistet werden könnten. Das werde dafür sorgen, dass chinesische Werte unter Druck geraten könnten.Alibaba Group Holding werde heute ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass der Umsatz von Alibaba um etwa 20% gestiegen ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:191,20 EUR -0,42% (22.05.2020, 14:39)