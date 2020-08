Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse würden im Gleichschritt nach oben laufen und doch gewinne vor allem eine Seite zunehmend die Gunst der Profis: Einige Besitzer der größten Alibaba-Positionen hätten ihre US-Anteile in Hongkong-Aktien getauscht. DER AKTIONÄR erklärt die Hintergründe und ob nun auch Handlungsbedarf für alle anderen Anleger besteht.Bloomberg zufolge hätten unter anderem Temasek Group Holdings Pte., Baillie Gifford & Co. und Matthews Asia Teile ihrer in New York gehandelten Alibaba-Positionen durch asiatische Aktien ersetzt. Dabei seien mehrere Milliarden Dollar bewegt worden.Die Investoren hätten so möglichen Sanktionen von US-Seite aus dem Weg gehen wollen. Unter anderem gebe es ein latentes Risiko, dass die USA chinesische Unternehmen vom US-Handel ausschließen könnten, falls der Handelskonflikt zwischen den Staaten eskalieren sollte.Zudem seien große Fonds immer auf der Suche nach maximaler Liquidität. Daher seien auch nicht alle Anteile getauscht worden. Im Zweifel gehe es darum, an beiden Handelsplätzen aktiv werden zu können.Vor allem asiatische Investoren würden die Hongkong-Variante bevorzugen. Die größten Positionen würden die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank und Alibaba-Gründer Jack Ma halten.Die New York Stock Exchange bleibe der Hauptplatz für den Handel mit Alibaba. Für Privatanleger dränge sich ein Umtausch derzeit nicht auf. In Hongkong würden unter Umständen höhere Handelsgebühren anfallen. Zudem sollte man sich möglicher steuerlicher Folgen bewusst sein, beispielsweise falls Alibaba irgendwann Dividenden ausschütten sollte. Außerdem würden die Hongkong-Aktien natürlich in der lokalen Währung gehandelt, nicht in US-Dollar, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 27.08.2020)Mit Material von dpa-AFX