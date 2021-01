Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Auf einmal reagiere die deutsche Presse völlig aufgescheucht: Jack Ma sei weg! Das würden u.a. "Handelsblatt", "FAZ" und tagesschau.de. Welt.de frage gar: "Sitzt er in den Kerkern des China-Regimes?"Fakt sei: Aufmerksamen Beobachtern sei längst aufgefallen, dass Alibaba-Gründer Jack Ma seit seiner etwas unglücklichen Rede in Schanghai abgetaucht sei. Einige Aussagen Mas hätten wohl u.a. zu der extrem kurzfristigen Absage des Mega-Börsengangs der ebenfalls von Ma gegründeten Ant Group (auch bekannt als Ant Financial) im vergangenen November geführt.Einen wirklichen Anlass, genau jetzt diese Geschichte zu veröffentlichen, gebe es nicht - sehe man davon ab, dass in den Wirtschaftsredaktionen zum Jahreswechsel traditionell Nachrichtenebbe herrsche. Die Eigenleistung in den deutschsprachigen Mainstream-Medien beschränke sich im Zweifel auf ein Anpassen der Tonalität. Die chinakritische Welt raune zum Thema Jack Ma beispielsweise: "Vieles deutet darauf hin, dass er kaltgestellt wurde. Er wäre nur das jüngste Opfer eines immer brutaler agierenden Willkürregimes." Weiter werde spekuliert, ob Mas "Haut nun unter den reichen KP-Bonzen verteilt wird". Quellen? Fehlanzeige.Tatsächlich bekannt sei nur, dass sich Ma zurückgezogen habe. Twitter, Fernsehauftritte: gestrichen. Alibabas Finanzchefin Maggie Wu habe seinen Posten im Alibaba-Verwaltungsrat übernommen. Bloomberg habe zudem unter Berufung auf chinesische Insider bereits vor mehreren Tagen berichtet, dass Jack Ma dazu aufgefordert worden sei, das Land nicht zu verlassen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link