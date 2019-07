Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nun sei es beschlossen: Aus einer Alibaba Group Holding-Aktie würden künftig acht. Diesem Plan sei auf dem Aktionärstreffen zugestimmt worden. Aus 4 Mrd. Aktien würden somit 32 Mrd. Der Grund für den Aktiensplit sei bereits bekannt, auch wenn der chinesische E-Commerce-Riese ihn noch nicht offiziell bestätigt habe.Der Aktiensplit solle bis zum 15. Juli 2020 durchgeführt werden. So werde voraussichtlich neuen Investoren im Rahmen eines Zweitlistings in Hongkong der Zugang zur Alibaba Group Holding-Aktie erleichtert. Derzeit koste eine Alibaba-Aktie mehr als 170 USD. An der Börse in Hongkong würden Aktien in der Regel zu deutlich geringeren Preisen gehandelt. Das habe einen ganz praktischen Grund.Unter Branchenkennern gelte als sicher, dass Alibaba den Börsengang in Hongkong anstrebe. Dort weürden Aktien eines Unternehmens nicht einzeln, sondern gebündelt zu einer Handelseinheit verkauft. Ein solcher "board lot" bestehe in der Regel aus mindestens 100 Aktien. Im Fall Alibabas müssten Investoren daher nach derzeitigem Stand mehr als 17.000 USD in die Hand nehmen, um Anteile am Unternehmen zu erwerben. Nach dem Split wären es aktuell etwas mehr als 2000 USD.Bereits investierte Anleger hätten nach dem Split die achtfache Menge an Alibaba-Aktien im Depot. Obwohl sich die Marktkapitalisierung theoretisch nicht ändere, würden Studien einen Zusammenhang zwischen Überrenditen und Aktiensplits aufweisen. Im Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Splits bis zur Durchführung würden die gesplitteten Aktien über einige Tage hinweg durchschnittlich höhere Renditen erzielen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link