Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zunächst starte der Kurs der Alibaba-Aktie auch zum heutigen Handelsauftakt in den USA erneut schwach, lege dann aber mehr als vier Prozent zu. Eine Bewegung, die aus kurzfristiger Sicht im charttechnischen Niemandsland stattfinde. Denkbarer Auslöser außer Short-Eindeckungen: Neben Unternehmen wie Tencent, BAIDU und NetEase sei auch Alibaba auf den Metaverse-Hype aufgesprungen.Das Metaverse sei quasi die Weiterentwicklung des Internets in eine komplette virtuelle Welt, in der es auch Überlappungen mit der physischen Welt gebe. Gebe es noch nicht wirklich - aber jedes hippe Unternehmen müsse seit einigen Wochen irgendwie dabei sein. Auch Alibaba habe längst diverse Marken in dem Zusammenhang angemeldet.Mit Yuanjing Shengsheng habe der Konzern nun zudem ein neues Unternehmen, das Medienberichten zufolge vor allem auf den Gaming-Aspekt im Metaverse abziele. Das Kapital dahinter sei mit umgerechnet 1,6 Millionen Dollar allerdings noch überschaubar.Die zu Alibaba gehörende South China Morning Post zitiere dazu den Gaming-Experten Chenyu Cui vom Londoner Beratungsunternehmen Omdia: "Dieser Schritt spiegelt Alibabas Strategie für das Metaverse wider. Es ist ein Versuch, seine Edge- und Cloud-Computing-Technologie zu nutzen, um die notwendige Infrastruktur für das Metaverse zu schaffen."In China sei Alibabas Cloud-Geschäft marktführend.Möglich, dass einige Investoren gerade alles kaufen würden, was irgendwie mit Metaverse zu tun habe. Allerdings hätten die Umsätze mit Alibaba in den vergangenen Tagen deutlich abgenommen - und ein kurzfristiger Kursausschlag sei angesichts der Volatilität in den vergangenen Monaten ohnehin nicht allzu ungewöhnlich."Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und lediglich mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Alibaba ist derzeit keine Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link