Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

260,50 EUR +1,76% (16.10.2020, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

259,50 EUR +1,96% (16.10.2020, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

305,02 USD +1,86% (16.10.2020, 15:48)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon jetzt sei klar: Wenn die Ant Group, der Finanzarm der chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba, den Sprung aufs Börsenparkett wage, werde es ein IPO der Superlative. Das Interesse der Investoren sei bereits enorm und könnte die Bewertung noch weiter in die Höhe treiben. Daran könne nicht einmal das Säbelrasseln der US-Regierung etwas ändern.Laut Insidern halte die Ant Group beim Börsengang inzwischen eine noch höhere Bewertung von rund 280 Milliarden Dollar (rund 239 Milliarden Euro) für möglich. Das habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Freitagmorgen berichtet.Zuletzt sei noch von einer Bewertung von 250 Milliarden Dollar die Rede gewesen. Das Erlösziel bleibe dem Vernehmen nach aber unverändert: Ant Group wolle bei dem Börsengang mindestens 35 Milliarden US-Dollar (30 Milliarden Euro) einsammeln. Dieses Ziel wie auch die Erwartung an die Firmenbewertung seien erst Mitte September angehoben worden.Damit bleibe Ant Group auf Kurs zu einem Mega-Börsengang und könnte das bisherigen Rekord-IPO des Ölgiganten Saudi Aramco mit 29 Milliarden Dollar hinter sich lassen.Ende August habe Ant Group die Unterlagen für einen doppelten Börsengang in Hongkong und Shanghai eingereicht. Im September habe es dazu grünes Licht aus Shanghai gegeben, in den nächsten Tagen werde laut Insidern mit der Genehmigung aus Hongkong gerechnet. Hier sei es aber seit Wochen immer wieder zu Verzögerungen gekommen.Egal, ob es letztlich für den Rekord reiche oder nicht: Das Ant-Group-IPO werde der Börsengang des Jahres. Anleger könnten daran im Vorfeld indirekt über ein Investment in die Alibaba-Aktie partizipieren.Der E-Commerce-Riese hält ein Drittel der Ant-Group-Anteile und ist als laufende "Aktionär"-Empfehlung ein Basisinvestment im chinesischen E-Commerce- und Tech-Sektor, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 16.10.2020)Mit Material von dpa-AFX