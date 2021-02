Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.02.2021/ac/a/n)



Nach den jüngsten Zahlen und einer klaren Linie für die Ant-Group-Restrukturierung habe der chinesische Konzern seine schon seit Längerem geplante Platzierung von Anleihen durchgezogen und dabei kein Problem gehabt, die Schuldverschreibungen unterzubringen. Insgesamt gehe es um 5 Mrd. USD. Der Alibaba Group Holding-Aktie helfe diese Nachricht aber kaum.Investoren hätten Insidern zufolge für insgesamt 38 Mrd. USD kaufen wollen, berichte Bloomberg. Die ausgegebenen Anleihen sollten demnach Laufzeiten von 10, 20, 30 und 40 Jahren haben und 30 bis 40 Basispunkte tiefer verkauft worden sein, als zunächst geplant gewesen sei. Die 40-jährigen sollten mit 130 Basispunkten über dem Zinssatz von US-Staatsanleihen ausgegeben worden sein.Durch die Aktion habe Alibaba das Niedrigzinsumfeld genutzt und sich relativ günstig frisches Kapital beschafft. Geld habe das Unternehmen aber ohnehin reichlich. Es zähle daher aus Aktionärssicht v.a. der Vertrauensbeweis des Kapitalmarktes in die langfristige Perspektive des Unternehmens.Ursprünglich solle Alibaba geplant haben, sich bis zu einem Volumen von 8 Mrd. USD am Markt zu bedienen. Vielleicht auch deswegen sei die 5-Mrd.-USD-Nachricht am Freitag zunächst verpufft. Anleger würden für die Alibaba Group Holding-Aktie weiterhin Geduld brauchen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)