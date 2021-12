Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Auch am Donnerstag komme der Kurs der Alibaba-Aktie im US-Handel nicht recht voran, pendle stattdessen um die Nulllinie. Neben der Kursdynamik habe in den vergangenen Tagen auch das Handelsvolumen deutlich nachgelassen. Unterdessen habe sich ein Anlagestratege zu einem Grundproblem bei China-Aktien geäußert.Mark Grant sei leitender Stratege für festverzinsliche Wertpapiere beim Finanzunternehmen B. Riley Securities. Ihm zufolge gebe es in China keine Rechtsstaatlichkeit. Die Kommunistische Partei werde ausbeuterisch agieren und nach Belieben Entscheidungen für ihre Wirtschaft und ihre Unternehmen treffen, werde Grant vom US-Magazin "Barron's" zitiert.Und weiter: "All dies bedeutet meiner Meinung nach, dass internationale Investoren, ob bei Anleihen oder Aktien, bei jeder Entscheidung der chinesischen Regierung auf der Verliererseite stehen werden." Ausländer müssten damit rechnen, immer den Belangen der chinesischen Investoren und nationalen Interessen untergeordnet zu sein.Von der Hand weisen lasse sich Grants Einschätzung grundsätzlich nicht. "Der Aktionär" rate dazu, nur in Einzelfällen und lediglich mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Alibaba sei derzeit keine Empfehlung. Aber: Grundsätzlich sei die politische Situation in China nicht neu. Das bedeute: Anleger hätten schon immer mit der politischen Lage in China leben müssen. Das derzeit deutlich eingetrübte Sentiment könnte sich langfristig auch als Kaufchance entpuppen. Und mittelfristig habe sich die Entscheidung, im Sommer JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) statt Alibaba zu empfehlen, als richtig erwiesen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor halte unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link