Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

155,40 EUR -0,13% (25.10.2019, 15:39)



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

154,80 EUR 0,00% (25.10.2019, 15:16)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

172,55 USD +1,55% (24.10.2019, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Amazon habe beim Gewinn enttäuscht. Das habe aber nicht in schlecht laufenden Geschäften, sondern an hohen Investitionen in die Versandlogistik gelegen. Auch Alibaba investiere viel. Einige Kritiker würden gar meinen, das Unternehmen verbrenne an manchen Stellen regelrecht Geld. Allerdings sei nicht bekannt, dass Alibaba derzeit ein vergleichbares Projekt wie Amazon initiiert hätte, dessen Kosten zu einer ähnlich negativen Überraschung für Investoren werden könnten.Ebenfalls kritisch registriert worden sei der verhaltene Ausblick Amazons aufs Weihnachtsgeschäft. Selbiges spiele in China keine vergleichbare Rolle. Relevanter sei da schon die Entwicklung in den Bereichen Internet-Einkäufe und Cloud - und da habe Amazon überzeugt, auch wenn die Cloudsparte nicht mehr ganz so rasant gewachsen sei.Ähnlich wie Amazon habe Alibaba in den vergangenen Quartalen stets starke Zahlen vorgelegt. Der Kurs sei allerdings daraufhin nicht deutlich angesprungen. Von Alibaba werde gewissermaßen erwartet, die Schätzungen der Analysten zu übertreffen. Das bedeute, aus Sentiment-Sicht überwiege zu den Zahlen eher das Abwärtsrisiko. Schon kleine Enttäuschungen könnten für einen Kursverfall sorgen. Für langfristig orientierte Anleger sei das allerdings kein Grund zur Panik.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Amazon.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: