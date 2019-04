Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,90 EUR -2,06% (03.04.2019, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

178,53 USD -1,77% (03.04.2019, 15:45)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (03.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die weltweiten Aktienmärkte würden in dieser Woche positiv auf gute Konjunkturdaten aus China reagieren. Dies habe deutlich auf die Kursentwicklung einiger China-Titel abgefärbt. Der AKTIONÄR-Favorit Alibaba habe aber nicht vom sich aufhellenden Sentiment profitieren können. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei deutlich gefallen, nachdem bekannt geworden sei, dass Altaba ihre Position an Alibaba liquidieren wolle. Altaba halte elf Prozent an Alibaba und sei nach der Softbank der zweitgrößte Anteilseigner. Altaba sei dabei die übriggebliebene Investment-Firma nach dem Zusammenschluss von Yahoo und Verizon. Die Anteile sollten privat und über den Offenmarkt angeboten werden.Der Verkauf des Anteils könnte das Papier des E-Commerce-Riesen kurzfristig unter Druck bringen. Auf lange Sicht dürfte sich der Verkauf möglicherweise sogar positiv auswirken, da ein einflussreicher Investor schwinde und Alibaba mehr Freiheiten bei den entscheidenden Zukunftsinvestitionen erlange.DER AKTIONÄR meint: die Nachrichten um den Anteilsverkauf dürfte die Alibaba Group Holding-Aktie bald verdaut haben - dann sollte die Rally weitergehen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:158,73EUR -2,63% (03.04.2019, 15:44)