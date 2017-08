Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.

(23.08.2017/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Rob Sanderson, Aktienanalyst beim Investmenthaus MKM Partners, empfiehlt die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Dir Analysten von MKM Partners gehen bei Alibaba Group Holding Ltd. von einem stärkeren Volumenwachstum aus als zuvor.Analyst Rob Sanderson bezeichnet die Alibaba-Aktie als Top Pick unter den Internet Mega-Caps. Im Vergleich zur Peer Group weise das Unternehmen die besten Fundamentaldaten auf.In den Endmärkten des Unternehmens seien positive Trends zu beobachten. Das Traffic-Wachstum und eine Personalisierung würden bedeutende Verbesserungen bei der Monetarisierung ermöglichen. Die Dominanz von Alicloud dürfte weniger auf die Probe gestellt werden als es bei AWS in der westlichen Hemisphäre der Fall sei. Der e-Commerce in Südostasien stehe noch am Anfang seiner Entwicklung.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:147,60 Euro +0,44% (23.07.2017, 17:35)