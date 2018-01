NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 182,40 +2,87% (16.01.2018, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (17.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analysten Gregory Zhao und Ross Sandler von Barclays:Gregory Zhao und Ross Sandler, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Der chinesische Online-Händler will mit der Expansion in den stationären Einzelhandel und der Konsolidierung von Logistikdienstleistungen sein Geschäft um weitere Monetarisierungsmöglichkeiten erweitern, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Mittlerweile gewinnt Alibaba nicht nur Marktanteile im chinesischen Kerngeschäft mit Online-Einzelhandelsdienstleistungen, sondern auch in anderen wichtigen Bereichen wie der Zahlungsabwicklung auf dem Inlandsmarkt und den mobilen Browsern in Südostasien. Gestärkt durch die oben genannten Faktoren erwarten die Analysten ein solides Q4. Auf der anderen Seite können neue Geschäftsinitiativen, Investitionen und die Integration von Cainiao die Margen weiter belasten. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen angepasst.Gregory Zhao und Ross Sandler, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Alibaba Group Holding-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 220 USD bestätigt. (Analyse vom 16.01.2018)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:151,00 Euro -1,56% (17.01.2018, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:150,80 Euro +1,55% (17.01.2018, 09:32)