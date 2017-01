NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (24.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das Online-Handelsunternehmen habe die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal präsentiert und die Börsen mit einem klassischen Beat-and-Raise überrascht. Alibaba habe ein Umsatzwachstum von 54 Prozent auf 7,67 Milliarden Dollar erzielt - Analysten hätten 7,26 Milliarden Dollar prognostiziert - der Titel sei um fünf Prozent geklettert. Zusätzlich habe der Konzern seine Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2017 von 48 auf 53 Prozent erhöht.Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag den Handelsvertag TTP gekündigt habe, erhalte die Problematik um Schutzzölle gegenüber China neues Gewicht. Derartige politische Risiken würden auf dem Potenzial des E-Commerce-Riesen lasten. Nach Ansicht des AKTIONÄRS würden aber die Chancen überwiegen. Die Zahlen würden deutlich machen: Alibaba sei eine Wachstums-Aktie aus dem Bilderbuch.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:95,92 EUR +6,12% (24.01.2017, 15:26)