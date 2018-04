Kuala Lumpur (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Mitchell Kim von Maybank Kim Eng:Mitchell Kim, Aktienanalyst beim Investmenthaus Maybank Kim Eng, empfiehlt die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Die Analysten von Maybank Kim Eng weisen darauf hin, dass die von Alibaba Group Holding Ltd. vorgenommenen Investitionen auf der Ebene des Gewinnwachstums die Chancen für ein Übertreffen der Konsensprognosen einschränken. Dies wiederum wäre aber ein wichtiger Katalysator für höhere Aktienkurse.Analyst Mitchell Kim hält es für möglich, dass der Markt sich vom weitergehenden Schrumpfen der Margen enttäuscht zeigen könnte.Nach der Underperformance der Alibaba Group Holding-Aktie gegenüber dem MSCI China in den letzten Monaten stelle sich die Frage, ob der FQ4/18-Bericht einen positiven Impuls setzen könne. Analyst Mitchell Kim rät Investoren auf eine bessere Einstiegsgelegenheit zu warten, möglicherweise nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.

