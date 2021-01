Wien (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Internetgigant Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) musste in den letzten Handelstagen substanzielle Kursrückgänge hinnehmen, da die chinesische Regierung eine Untersuchung im Hinblick auf eine Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung initiierte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Tiffany (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF)-Aktionäre haben der Übernahme durch den französischenLuxusgüterriesen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einem virtuellen Anlegermeeting wie erwartet final zusgestimmt. Der Übernahmepreis liege bei USD 131,50, der Deal habe einen Gesamtwert von USD 15,8 Mrd.AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) rolle seinen leicht zu transportierenden und günstigen COVID-19-Impfstoff per heute in Großbritannien aus. (04.01.2021/ac/a/m)