Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

112,67 EUR +2,86% (26.09.2018, 15:07)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

110,95 EUR +0,86% (26.09.2018, 12:53)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 128,99 (25.09.2018)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (26.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) unter die Lupe.Eine Beteiligung von BB Biotech habe letztlich positiv auf sich aufmerksam machen können: Alexion habe positive Studiendaten für Soliris im Bereich Neuromyelitis optica (NMO) vorgelegt. Eigentlich seien die Daten erst frühestens zum Jahresende erwartet worden. Nach Meinung der Analysten von Piper Jaffray wäre es keine Überraschung, wenn es 2019 zu einer Zulassung in dieser Indikation kommen würde. Wegen der zurückhaltenden Kommentare des Managements wegen des hochriskanten Charakters der Studie hätten nur wenige Investoren mit solch guten Ergebnissen gerechnet, so die Analysten. Gegenüber Placebos sei eine 94%-ige Verringerung des Rückfallrisikos nachgewiesen worden. Piper Jaffray traue Soliris bei NMO einen bedeutenden Umsatzbeitrag zu. Das "overweight"-Rating für die Aktie sei bestätigt worden und das Kursziel von 170 auf 177 USD erhöht. Aktuell notiere sie bei 128,99 USD.Noch optimistischer präsentiere sich die Citigroup. Die Kaufempfehlung sei bestaetigt worden und das Kursziel von 173 auf 195 USD angehoben, was einem Potenzial von 51%im Vergleich zum aktuellen Kurs entspreche. Citigroup erwarte Einnahmen im Bereich NMO im Jahr 2025 in Höhe von 1,3 Mrd. USD.Heute habe Alexion zudem eine interessante Übernahme angekündigt. Für insgesamt 1,2 Mrd. USD möchte man den Antikörper-Spezialisten Syntimmune übernehmen.Ein Investment bei der Alexion Pharmaceuticals-Aktie ist aber als klar spekulativ einzustufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Anleger, die trotzdem von der Entwicklung von Alexion aber auch der gesamten Biotech-Branche profitieren möchten, sollten auf die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech setzen. Die Aktie der Schweizer sei ein klares Basisinvestment im Sektor (Analyse vom 26.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: