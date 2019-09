Düsseldorf-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (30.09.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analysr Raja Prasad von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Raja Prasad vom Investmenthaus William Blair & Co im Rahmen einer Ersteinschätzung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Aktienkurs von Alexion Pharmaceuticals Inc. sei wegen Patentstreitigkeiten in den USA und Europa unter Druck geraten. Außerdem würden Konkurrenzprodukte die Langlebigkeit des ergänzenden Geschäfts bedrohen.Die Analysten von William Blair & Co gehen aber davon aus, dass Alexion Pharmaceuticals die Marktführerschaft in den Bereichen atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom und der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) verteidigen könne.Analyst Raju Prasad hält das Chance/Risiko-Profil auf dem derzeitigen Kursniveau für positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: