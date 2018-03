Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Analyst M. Ian Somaiya vom Investmenthaus BMO Capital in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Alexion Pharmaceuticals Inc. habe mit den Ergebnissen einer Phase 3-Studie mit ALXN-120 die Erwartungen der meisten Investoren erfüllt.Die Daten zu den primären und sekundären Endpunkten würden Zuversicht geben. Investoren dürften mit einer Erleichterungsrallye reagieren, so der Analyst M. Ian Somaiya.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 180,00 USD.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:108,55 EUR +10,02% (15.03.2018, 14:31)