Die Alcon-Aktie werde aktuell bei CHF 57,64 (10.04.2019) gehandelt. Bei Bloomberg setzen drei Analysten die Aktie auf "buy", acht Analysten auf "hold" und ein Analyst auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 11.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alcon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alcon-Aktie:

47,775 EUR +0,16% (12.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alcon-Aktie:

47,24 EUR -1,05% (15.04.2019, 08:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Alcon-Aktie:

54,00 CHF -3,57% (12.04.2019, 17:30)



ISIN Alcon-Aktie:

CH0432492467



WKN Alcon-Aktie:

A2PDXE



Ticker-Symbol Alcon-Aktie:

2U3



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (15.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) wurde 1945 in Forth Worth in Texas, USA, von den Apothekern Robert Alexander und William Conner gegründet, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bereits kurz nach der Gründung hätten sie sich auf Augenheilkunde fokussiert und das Unternehmen habe seinen Expansionskurs begonnen. Im Jahr 1971 sei der Börsengang an der New York Stock Exchange erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt habe das Unternehmen einen Umsatz von USD 31 Mio. erwirtschaftet. 1978 sei Alcon von Nestlé übernommen worden, welche durch die Akquisition den Einstieg in das Pharmageschäft gewagt habe. Ab Dezember 2008 sei schrittweise die Veräußerung an Novartis erfolgt, welche im Jahr 2011 abgeschlossen gewesen sei. Durch den Zusammenschluss von Alcon mit der Novartis-Sparte CIBA Vision, welche sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemitteln spezialisiert habe, sei der Weltmarktführer in der Augenheilkunde entstanden.Die auf Augenheilkunde spezialisierte Tochter der Novartis biete eines der umfassendsten Portfolios von Produkten zur Behandlung von Augenerkrankungen und -beschwerden. Die Sparte sei dabei in drei Geschäftsbereiche gegliedert:Der Bereich "Surgical" beinhalte Technologien und Geräte für die chirurgische Behandlung von Augenerkrankungen. Etwas mehr als die Hälfte aller Umsätze werde in diesem Segment generiert, in welchem Alcon die weltweite Nummer Eins sei.Der Bereich "Vision Care" sei das zweite wichtige Standbein des Unternehmens. Hier würden Kontaktlinsen sowie dazugehörige Pflegeprodukte produziert und vertrieben.Am 9. April sei Alcon mit einer Bewertung von ca. CHF 27 Mrd. (EUR 24 Mrd.) an die Börse gegangen. Der Eröffnungskurs habe bei CHF 55,00 gelegen. Die meisten Analysten hätten vor dem Börsendebüt mit einer Bewertung zwischen CHF 19 und 25 Mrd. gerechnet und der Eröffnungskurs der knapp 490 Millionen Alcon-Aktien sei zwischen CHF 40,00 und 45,00 erwartet worden.Mit dieser Marktkapitalisierung zähle Alcon von Beginn an zu den Blue Chips am Schweizer Aktienmarkt und sei, wie der Börsenbetreiber SIX schon im Vorfeld angekündigt habe, in den Leitindex SMI® aufgenommen worden. Die Privatbank Julius Bär habe den Index dafür verlassen müssen.Die Novartis-Aktie werde aktuell bei CHF 82,24 (10.04.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei CHF 87,65 gelegen (01.04.2018), das Jahrestief bei CHF 64,03 (28.06.2018). Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", 13 Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen.