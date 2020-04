Börsenplätze Alcon-Aktie:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Gewinnwarnung: Alcon habe heute Morgen bekannt gegeben, dass es seinen Ausblick von 5 bis 6% Umsatzwachstum in Lokalwährungen und einer Kern-EBIT-Marge von 17,5 bis 18,5% zurückziehe. Ein aktualisierter Ausblick sei nicht gegeben worden. Da nicht notwendige Katarakt-Operationen derzeit zurückgestellt würden und möglicherweise auch die Nachfrage nach Kontaktlinsen gesunken sei, überrasche Buchta das nicht; bereits im 1Q20 dürfte das organische Wachstum negativ ausgefallen sein. Angesichts des recht hohen Umsatzanteils von 41% in den USA gehe der Analyst davon aus, dass das Schlimmste für Alcon noch komme und das 2Q einen sehr starken Umsatzrückgang bringen könnte. Es überrasche jedoch, dass Alcon auch eine Kürzung der Dividende für 2019 beschlossen habe (CHF 0,19 pro Aktie, 10% Ausschüttungsquote, CHF 93 Mio.) - zum ersten Mal seit der Ausgliederung.Finanzielle Lage: Im GJ19 habe Alcon über liquide Mittel in Höhe von USD 822 Mio. und eine nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität von USD 1 Mrd. verfügt. Dies dürfte ausreichen, um die Liquidität für die kommenden Monate zu sichern. Allerdings treffe es Alcon in einer Übergangsphase, in der fast das gesamte Eigenkapital aus Goodwill und immateriellen Vermögenswerten bestehe. Der FCF liege aufgrund eines erheblichen Investitionsbedarfs ebenfalls unter seinem mittelfristigen Potenzial.Nach Gewinnwarnungen verschiedener anderer Medizintechnikunternehmen habe Buchta Gleiches auch von Alcon erwartet. Die kräftige Kurserholung der jüngsten Wochen schien jedoch darauf hinzudeuten, dass dieses Risiko ignoriert wurde, so der Analyst von Vontobel Research. Angesichts des erheblichen US-Engagements und der anscheinend sehr großen COVID-19-Krise in den USA dürfte Alcon nach Erachten des Analysten besonders stark getroffen werden. Dies sei alles andere als positiv für die aktuelle Geschäftsumgestaltung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link