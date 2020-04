Börsenplätze Alcon-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Alcon-Aktie:

47,14 EUR +0,64% (08.04.2020, 10:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Alcon-Aktie:

49,82 CHF -0,28% (08.04.2020, 10:34)



ISIN Alcon-Aktie:

CH0432492467



WKN Alcon-Aktie:

A2PDXE



Ticker-Symbol Alcon-Aktie:

2U3



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (08.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Prognosen: Nach der gestrigen Gewinnwarnung habe Buchta seine Prognosen aktualisiert, um den jüngsten Belastungen durch die Corona-Krise Rechnung zu tragen. Nach einem voraussichtlich sehr schwachen 1Q20 rechne er mit einem noch schlechteren 2Q20, da Alcons Kernmärkte Europa und insbesondere die USA deutlich stärker betroffen seien. Vor allem die Division Surgical dürfte belastet werden. Aber auch das Augengesundheitsgeschäft werde nach Erachten des Analysten eine schwächere Nachfrage nach Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemitteln verzeichnen, wobei es generell zu Einbußen kommen könnte. Buchta erwarte daher, dass der org. Umsatz der Gruppe im GJ20 um 9% sinken werde. Durch ungünstige Wechselkursbewegungen dürfte der Umsatzrückgang dann zweistellig sein. Dies führe 2020 zu einem Rückgang des Kern-EBIT um 25% (Marge -300 Bp).Mittel- bis langfristige Auswirkungen: Die aktuelle Krise könnte nach Erachten des Analysten auch noch über 2020 hinaus nachwirken. Dies hänge von den Konsumausgaben nach der Krise ab, da Premium-Kataraktchirurgie-Lösungen und Premium-Kontaktlinsen wie DT1 selbst zu zahlen seien. Die Lancierung von Produkten wie PanOptix, PRECISION1 und Pataday könnte sich deshalb verzögern. In seinen Prognosen für 2021 ff. nehme der Analyst keine deutlich Abschwächung an, was sich aber als zu optimistisch herausstellen könnte.Während die gestrige Gewinnwarnung keine große Überraschung gewesen sei, überrasche Buchta die starke relative Aktienperformance der letzten zwei bis drei Wochen. Angesichts des starken Engagements in den USA und der Tatsache, dass mehrere Produkte nicht zu den Gütern des Grundbedarfs gehören würden, dürfte Alcon von der gegenwärtigen Krise übermäßig hart getroffen werden. Das Unternehmen befinde sich noch immer an einem Wendepunkt, und der Analyst erachte die derzeitige Bewertung als ambitioniert. Er bleibe daher bei Alcon vorsichtig und werde sein Rating und die Anlagebeurteilung überprüfen, sobald sich die Situation beruhigt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link