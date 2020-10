NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

11,825 USD -9,04% (15.10.2020, 15:56)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138171014



WKN Alcoa-Aktie:

850206



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Roy C. Harvey (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Aluminiumkochers Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alcoa habe gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt, die positiv ausgefallen seien. Technisch liege das Kursziel auf kurzfristige Sicht bei 15 USD. Dies nachdem die Alcoa-Aktie die 200-Tage-Linie zurückerobert habe. Früher sei Alcoa der Gradmesser für die Wirtschaft gewesen. Mittlerweile würden die Zahlen mehr oder weniger etwas untergehen. Dominieren würden die großen High-Techs. Alcoa ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.