Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

38,94 Euro +1,02% (09.03.2018, 12:49)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

47,47 USD -0,86% (09.03.2018, 22:02)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey (09.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alcoa sei einer der Profiteure der Strafzölle. Seit Anfang März sei es für die Alcoa-Aktie kräftig nach oben gegangen. Der Aktienprofi glaube, dass man das Thema weiter spielen könne. Nutze es Alcoa am Ende so viel wie sich Donald Trump ausmale, frage sich der Börsenexperte. Es gebe geschichtliche Beweise, dass es nicht so sein werde.Diese Maßnahmen - vor allem wenn es Gegenmaßnahmen geben wird - dürften den Welthandel nach unten bringen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Alcoa-Aktie. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze Alcoa-Aktie: