NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

260,42 USD -3,88% (31.05.2022, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (01.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe."Zurück in der Erfolgsspur", hätten sie zuletzt in Bezug auf die Albemarle-Aktie getitelt. Dank des Bruchs des Korrekturtrends seit November vergangenen Jahres (akt. bei 208,00 USD) sowie der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 228,38 USD) gelte diese Einschätzung weiterhin. Vor allem der beschriebene Trendbruch lasse aus charttechnischer Sicht eine klassische Korrekturflagge entstehen. In diesem Zusammenhang sorge der Spurt über die jüngsten Hochs bei 243,18/244,90 USD für ein zusätzliches Ausrufezeichen, denn damit liege als zusätzliches Sahnehäubchen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Neben der o. g. Flaggenkonsolidierung lasse also ein zweites Kursmuster auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordhoch von Ende November bei 291,48 USD hoffen. Genau gerechnet würden beide Formationen sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial für einen Vorstoß in "uncharted territory" versprechen. Rückenwind erhalte die Aktie dabei von der Relativen Stärke nach Levy, die wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiere. Zuvor habe der Trendfolger bereits eine Bodenbildung ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:239,00 EUR -1,54% (01.06.2022, 09:19)