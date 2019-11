Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach dem Erdbeben der Stärke 6,3 und drei Nachbeben gestern (Montag) in Albanien hat die EU auf Ersuchen der albanischen Behörden ihren Katastrophenschutz aktiviert, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Heute Morgen sprach Kommissar Stylianides am Telefon mit dem Präsidenten Albaniens, Ilir Meta, und bekräftigte die Solidarität und Hilfsbereitschaft der EU. Das EU-Erdbeobachtungssystem Copernicus wurde für die Erstellung von Satellitenbildern der betroffenen Gebiete aktiviert. Das Koordinierungszentrum der Europäischen Union für Notfallmaßnahmen steht in Kontakt mit den albanischen Behörden und überwacht die Situation weiterhin.Zusätzliche EU-Mittel stehen zur Verfügung, falls sie benötigt werden. Die EU wird auch ein Katastrophenschutzteam einsetzen, das die Behörden bei der Koordinierung der Maßnahmen und der Bewertung der Schäden unterstützt. (26.11.2019/ac/a/m)