Weder Polen noch Bulgarien würden planen, Zahlungen in Rubel zu leisten, aber die Reaktion anderer europäischer Länder könnte anders ausfallen. Medienberichten zufolge (die noch nicht bestätigt worden seien) habe Österreich einen Rückzieher gemacht und sich bereit erklärt, für russisches Gas in Rubel zu zahlen. In der Zwischenzeit habe Griechenland eine Dringlichkeitssitzung zu dieser Situation einberufen. Bislang habe Russland die Lieferungen an relativ kleine europäische Länder gestoppt, wahrscheinlich um größeren Ländern wie Deutschland eine Botschaft zu übermitteln. Deutschlands Widerstand gegen die Verhängung eines Erdölembargos werde schwächer, aber beim Erdgas sehe es anders aus.



Der plötzliche Stopp der russischen Gasexporte nach Europa werde nicht nur ein Schlag für die europäische Wirtschaft sein, sondern auch für Russland. Aufgrund der unzureichenden Infrastruktur könne Russland die Exporte in die EU nicht durch Exporte an andere Kunden ersetzen. Da die Situation niemandem nütze, stelle sich die Frage, wer zuerst nachgibt.



Die Situation drücke vor allem die europäischen Gaspreise nach oben, die Anleger sollten aber auch die US-Preise (NATGAS) im Auge behalten. Die europäischen Länder würden ihre Käufe von US-amerikanischem Flüssiggas erhöhen, um sich auf die Möglichkeit eines völligen Stopps der russischen Erdgaslieferungen vorzubereiten. Ein Blick auf NATGAS im D1-Chart zeige, dass die jüngste Korrektur in der Nähe der Höchststände von 2021 gestoppt und die Aufwärtsbewegung heute wieder aufgenommen worden sei. Der nächste Widerstand, den es zu beachten gelte, werde durch das 161,8%-Retracement der Abwärtsbewegung markiert, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 stattgefunden habe. (27.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gazprom teilte den polnischen und bulgarischen Erdgasunternehmen mit, dass die Lieferung von russischem Gas heute Morgen gestoppt wurde und nur dann wieder aufgenommen werde, wenn Polen und Bulgarien zustimmen, das Gas in russischen Rubeln zu bezahlen, so die Experten von XTB.Dies bedeute, dass das große Finale der Sanktionen möglicherweise gekommen sei. Denn Russland habe beschlossen, Europa den Gashahn zuzudrehen, bevor Europa ein Embargo verhänge. Es sei zwar ungewiss, was als Nächstes komme, aber es sei sicher, dass die gesamte Diskussion über das russische Erdgasembargo jetzt an Fahrt gewinnen werde.