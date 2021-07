Erstens: Die Ergebnisse seien "wenig überraschend". Gute Zahlen seien immer erwartet worden, aber aufgrund der schieren Größe der absoluten Wachstumszahlen, die von Basiseffekten, einer hohen operativen Hebelwirkung und dem Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der genauen Auswirkungen der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften angetrieben worden seien, sei es schwierig gewesen, eine genaue Schätzung des Gewinnanstiegs vorzunehmen. Es habe Konsens darüber geherrscht, dass das zweite Quartal hohe jährliche Wachstumszahlen aufweisen würde, insbesondere in den zyklischen Bereichen des Marktes.



Zweitens: Das 2. Quartal werde der Höhepunkt des Jahreswachstums sein. Ab dem 3. Quartal werde eine rasche Normalisierung des Gewinnwachstums von fast dreistelligen Werten auf niedrige zweistellige Werte im Jahr 2022 einsetzen. Um es klar zu sagen: Das sei immer noch überdurchschnittlich.



Drittens: Es bestehe ein gewisser Druck auf die Gewinne. Probleme in der Lieferkette könnten länger andauern und zu einer suboptimalen Kapazitätsauslastung führen, die Rohstoffpreise würden steigen, die Löhne könnten sich erhöhen und in den USA könnten die Steuern steigen. Wie würden die Unternehmen mit diesem Druck umgehen? Würden sie in der Lage sein, dies in höheren Verkaufspreisen zu berücksichtigen, oder würden ihre Gewinnspannen darunter leiden? Dies sei von Sektor zu Sektor und sogar von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.



Und schließlich gebe es immer noch eine große Unsicherheit, die durch die Delta-Variante des Virus verursacht werde. Global gesehen habe sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei Aktien seit Jahresbeginn etwas verschlechtert. (30.07.2021/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Berichtssaison ist wahrlich eine gute Saison, so Patrick Moonen, Principial Strategist bei NN Investment Partners.Die Unternehmen in der Eurozone hätten ihre Gewinne um 25% und ihre Umsätze um 5% steigern können. In den USA lägen diese Zahlen bei 20% bei den Gewinnen und 5% bei den Umsätzen. Bemerkenswert sei auch, dass die Prognosen positiv seien, was sich in einer Anhebung der Erwartungen für das dritte Quartal widerspiegele. Der Umfang dieser Korrekturen, gemessen als Netto-Anhebungen im Vergleich zu den gesamten Prognoseänderungen, bleibe ebenfalls für alle Regionen positiv.