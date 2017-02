- Klug: Aktienrückkäufe seien eine günstige Möglichkeit, um die Auswirkungen der Körperschaftssteuer zu mindern, da Fremdkapital mit steuerlich abzugsfähigen Zinsen für die Finanzierung von Ausschüttungen verwende mund anschließend mit Gewinnen aus dem Ausland zurückgezahlt werden könne, wodurch eine Repatriierung vermieden werde.



- Belanglos: Gewerbe- und Industriedarlehen (C&I-Loans) würden seit 2011, trotz immer umfangreicherer Aktienrückkäufe, kontinuierlich zunehmen. Da die meisten Gesellschaften und Unternehmen also relativ problemlos Kapital aufnehmen könnten, gebe es scheinbar keine Auswirkungen auf die Investitionen.



- Gefährlich für Anleihegläubiger: Um die Investition zu finanzieren, würden die Gewinne von US-Unternehmen zusammen mit den Dividenden vollständig auf die Aktionäre übertragen und der Verschuldungsgrad werde in die Höhe getrieben.



- Ein verzerrtes Bild: Aktienrückkäufe würden das Gewinnwachstum je Aktie auf ein Niveau oberhalb des Ertragswachstums steigern, wodurch Vorstände den Aktienkurs und somit gleichzeitig ihre optionsbasierte Vergütung in die Höhe treiben und dadurch Kapital umleiten würden, das ansonsten in das Firmenkapital (Gewinnrücklagen) übergehen würde. Das einzige, was jedoch tatsächlich passiere, sei ein Dividenden- und umgekehrter Aktiensplit. Sich selbst für eine Steigerung des Aktienkurses durch Aktiensplits zu belohnen, ist unserem Empfinden nach verkehrt, so die Experten von Baring Asset Management. Unternehmensführungen sowie die Consultingbranche, die an der Erschaffung solch völlig legaler Vergütungssysteme beteiligt gewesen seien und davon profitieren würden, sollten diese Systeme reformieren.



Aktienrückkäufe hätten Einfluss auf die Schuldenlast und würden kurz gesagt die Kreditaufnahme erschweren. Abstoßend sei an dieser Finanzierungstechnik jedoch, dass Vorstände und Finanzvorstände Vergütungen in Form von Optionen erhalten würden, da Kurs und Erträge auf Basis der Einzelaktie schlichtweg aufgrund der Verringerung des Nenners (die Anzahl der Aktien) steigen würden und sie damit im Grunde belohnt würden, obwohl sie auf realer Basis nichts Nützliches für das Unternehmen oder die Investoren getan hätten.



Zusammengefasst könne man sagen, dass diese anfänglich leichte Verzerrung bei kontinuierlichen Aktienrückkäufen im Zeitverlauf ziemlich große Ausmaße annehme. Einige der größten Firmen beispielsweise hätten in den letzten fünf Jahren 10 bis 25% ihrer Aktien zurückgekauft. Das bedeute, dass die starken Aktienkurssteigerungen dieser Unternehmen nicht vielmehr als die verminderte Aktienanzahl durch die "umgekehrten Aktiensplits" widerspiegeln würden. Obwohl sich die Marktkapitalisierung nicht verändert habe, würden die Besitzer von langlaufenden Call-Optionen sowie die Empfänger von langfristigen Aktienzuteilungsprogrammen von den unerwarteten Kurssteigerungen profitieren. Auch die Emission von Unternehmensanleihen sei immens, was sowohl für Anleihe- als auch für Aktienanleger eine Gefahr darstellen könnte.



Consultants und Unternehmensführungen, die Leistungspakete für hochbezahlte Führungskräfte zusammenstellen würden, würden sich nachlässig verhalten, indem sie den Einfluss von Aktienrückkäufen und Dividenden auf diese Aktien und Optionen nicht transparent behandeln würden. Nach Ansicht der Experten von Baring Asset Management müssen solche Pakete so angepasst werden, dass sie den Beitrag zu einer Leistungsverbesserung honorieren, anstatt lediglich eine reduzierte Aktienanzahl. Anleihegläubiger könnten dazu beitragen, indem sie Druck auf das Management ausüben würden, den Verschuldungsgrad auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen oder indem sie Unternehmen abstrafen würden, die zulasten der Kreditquote unbekümmert ihre eigenen Aktien kaufen würden.



Der erste Schritt dieses Prozesses sei das Bewusstsein für das Ausmaß dieser Thematik und dafür, wo sie mikro- und makroökonomisch ins Gewicht falle und wo nicht. Das sei ein Bereich, indem sich Barings durch eine eingehende Bottom-up-Prüfung von Darlehen, Krediten und Aktien der Unternehmen in Kombination mit einer Top-down-Bewertung von Ländern und Anlageklassen, einschließlich eines bilanzorientierten Ansatzes, zum Vorteil der Kunden optimal positioniere.







