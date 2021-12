Die steigenden "Omikron"-Fallzahlen würden sich aktuell als Belastungsfaktor erweisen, da mehr und mehr Regierungen mit erneuten Restriktionen reagieren würden (u.a. zuletzt die Niederlande). Trotz der zu erwartenden (temporären) negativen wirtschaftlichen Effekte dürfe nicht vergessen werden, dass die Unternehmen mittlerweile deutlich besser mit den diversen Eindämmungsmaßnahmen umzugehen gelernt hätten. Des Weiteren zeige sich in den Studien (zuletzt aus Dänemark) immer mehr, dass die Krankheitsverläufe bei "Omikron" einen geringeren Schweregrad hätten.



Im Hinblick auf den etwas restriktiver werdenden Kurs der FED (u.a. baldiges Ende des Taperings, drei statt zwei Zinsanhebungen 2022) und der EZB (Öffnen der Tür für eine erste Zinsanhebung 2023) habe am Markt nach der zuerst freundlichen Kursreaktion dann etwas Ernüchterung eingesetzt. Dennoch würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Gemengelage auch hier nicht zu negativ sehen, da jetzt erstmal bei diesem wichtigen Einflussfaktor die Karten auf dem Tisch lägen und die Investoren daher auch über ein gutes Maß an Planungssicherheit verfügen würden.



In Asien würden sich die Börsen heute Morgen aufgrund der oben genannten Faktoren unisono deutlich schwächer präsentieren. Sowohl in Japan als auch Hong Kong seien die Kursrückgänge bei den Leitindices dabei größer als 2%. Das Sentiment habe auch von der ersten Zinssenkung der chinesischen Notenbank seit 20 Monaten (der Refinanzierungssatz für die einjährige Laufzeit sei um 5 BP gesenkt worden) nicht großartig gehoben werden können. Die vorbörslichen Indikationen würden für die europäischen Börsen heute einen schwachen Handelsauftakt erwarten lassen. Der DAX (ISIN DE0008469008, WKN 846900) sei beispielsweise ca. 2% tiefer gegenüber seinem Freitagsschluss indiziert. Diese Woche bringe nur mehr wenige Unternehmens- und Makrodaten. Heute stünden in den USA aber mit den Quartalszahlen von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) und Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) noch zwei interessante Veröffentlichungen an.



Im Zuge der "Omikron"-Sorgen hätten am Freitag auch die Ölpreise substanziell nachgegeben. Der Abverkauf setze sich heute Morgen akzentuiert fort. Gold habe hingegen von dem Anstieg der Risikoaversion etwas profitieren und damit das erste Mal seit fünf Wochen wieder auf Wochenbasis zulegen können. Heute Morgen handele die Feinunze knapp über USD 1.800. Bitcoin und Ether hätten zuletzt beide leicht abgegeben. (20.12.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Sorge rund um die steigenden "Omikron"-Fallzahlen und ein etwas nüchterner zweiter Blick auf die verkündeten Anpassungen im geldpolitischen Kurs von FED und EZB sorgten am Freitag und auch heute bislang zu einer Eintrübung der Aktienmarktstimmung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So sei der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) am Freitag mit einem Minus von rund 0,6% ins Wochenende gegangen. Der breite US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe knapp über 1% verloren. In den USA sei aber eine deutliche Outperformance von Small Cap- und bei Techtiteln verzeichnet worden.