Dow Jones -0,05%, S&P 500 -0,03%, NASDAQ Comp. -0,01%.



Mehrere US-Bundesstaaten möchten offenbar gegen die geplante Fusion von T-Mobile US und Sprint klagen - Gift für die Aktienkurse: T-Mobile US (-1,62%), Sprint (-5,87%).



Nikkei 225 handle aktuell kaum verändert bei 21.190 Punkten.



Was die beiden beteiligten Unternehmen bereits im Mai geahnt und daher aufgegeben hätten, sei jetzt bestätigt worden: Die EU-Kommission habe die geplante Stahlfusion von thyssenkrupp und Tata Steel offiziell untersagt und dies damit begründet, dass die Unternehmen keine geeigneten Abwehrmaßnahmen angeboten hätten, die Bedenken der EU zu zerstreuen.



Der chinesische Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei habe seine ambitionierten Verkaufsziele bei Smartphones zurückgeschraubt. Das Unternehmen habe ursprünglich in Q4 zum weltgrößten Hersteller aufsteigen wollen, plane nun aber mehr Zeit dafür ein. Hintergrund dürften die US-Sanktionen sein. (12.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf sinkende Zinsen und die Fortschritte im Migrations- und Zollstreit zwischen USA und Mexiko haben erneut für positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt, so die Analysten der Nord LB.DAX +0,92%, MDAX +1,41%, TecDAX +1,25%.thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) habe mit einem Plus von 4,76% den Leitindex angeführt. Anleger würden hoffen, dass eine neuerliche Stimulation der chinesischen Wirtschaft zu einer erhöhten Stahlnachfrage führen könnte. Auch für Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) sei es um 4,90% hoch gegangen.