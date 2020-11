Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zu Wochenbeginn zugelegt und deutlich im Plus geschlossen, nachdem er in der letzten Woche mit knapp -9% den größten Wochenverlust seit Mitte März wegstecken musste, berichten die Analysten der Helaba.



Das Umsatzvolumen habe sich im Vorfeld der heutigen US-Präsidentschaftswahl aber in Grenzen gehalten. Mit Zurückhaltung sei auch heute zu rechnen, denn es sei fraglich, ob schnell klar werde, welcher der beiden Kandidaten im Januar den Amtseid leisten werde. Donald Trump habe in den letzten Wochen Befürchtungen geschürt, im Fall einer Niederlage das Wahlergebnis nicht anerkennen zu wollen. Nicht zu vergessen seien die zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung vollzogenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in weiten Teilen Europas. Die dadurch geschürten Konjunktursorgen könnten das Interesse an risikoreichen Assets schnell wieder verderben. Insofern bleibe der Ausblick für den Aktienmarkt getrübt.



Der Aktienmarkt befinde sich in schwierigem Fahrwasser, bedingt durch die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Wahl, dem Brexit und den Corona-bedingten Einschränkungen in vielen Ländern Europas. Auch der technische Ausblick sei getrübt - trotz der gestrigen Erholung und der Tatsache, dass die Unterstützungszone um 11.450 an drei Tagen in Folge gehalten habe. Relevante Durchschnittslinien seien nach unten verlassen worden und die Trends seien auf allen Zeitebenen abwärtsgerichtet. Erste Widerstände würden sich bei 11.852 und 12.034 (Gap) sowie bei 12.093 (200-Tagelinie) lokalisieren lassen. (03.11.2020/ac/a/m)

