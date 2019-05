Auch die Aktien von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) hätten deutlich zulegen können (+4,48%). Die Ankündigung über die bevorstehende Kapitalerhöhung sei vom Markt sehr gut aufgenommen worden. Elon Musk wolle sich auch selbst mit USD 10 Mio. an der Kapitalerhöhung beteiligen.



Deutlich im Plus hätten mit +4,61% auch die Papiere des Automobilherstellers Fiat Chrysler notiert. Das Unternehmen habe mit einem optimistischen Ausblick glänzen können.



Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) habe um 3,24% zugelegt, nachdem bekannt geworden sei, dass Börsenguru Warren Buffet (Berkshire Hathaway) das erste Mal Aktien des Onlinehändlers gekauft habe.



Während uns heute ein ruhigerer Tag erwartet, was die Berichtssaison betrifft, stehen im Laufe der Woche noch weitere wichtige Berichte an (wie z.B. von Anheuser Busch (ISIN US03524A1088/ WKN A0N916), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Henkel (ISIN DE0006048408/ WKN 604840), Infineon (ISIN DE0006048408/ WKN 604840), Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610), Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750), UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6), Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) und Toyota ISIN JP3633400001/ WKN 853510)), so die Analysten der RBI. (06.05.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Quartalszahlen von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) verhalfen der Aktie am Freitag zu einem Plus von 9,13%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Betriebsergebnis habe um 17% gesteigert werden können. Der Ausblick für 2019 sei beibehalten worden.