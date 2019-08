Der wichtigste makroökonomische Messwert für die heutige europäischen Sitzung sei der ifo-Geschäftsklimaindex für August gewesen. Es sei erwartet worden, dass der Index von 95,8 auf 95,2 Punkte zurückgehe. Allerdings habe der Messwert einen Einbruch auf 94,3 Punkte gezeigt - das niedrigste Niveau seit November 2012. Der Index zur aktuellen Lageeinschätzung sei von 99,6 auf 97,3 Punkte gefallen, während der Index zu den Geschäftserwartungen von 92,1 auf 91,3 Punkte nachgegeben habe. Beide Subindices hätten unter den Erwartungen gelegen. Die Details würden zeigen, dass sich das Klima im Automobilsektor verbessert habe, während beispielsweise in den Bereichen Maschinenbau und Chemie eine Verschlechterung zu erkennen gewesen sei. Man beachte, dass sich die jüngste Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China noch nicht in den Daten widergespiegelt habe. Allerdings könne man in den kommenden Monaten mit weiteren schwachen Messwerten rechnen, falls die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kein Abkommen unterzeichnen würden.



Der Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt führe nicht nur zu steigenden Immobilienpreisen, sondern auch zu deutlich überhöhten Mieten in Großstädten wie Berlin. In der Hauptstadt seien die Mieten in den letzten acht Jahren um mehr als 50% gestiegen, und die Behörden hätten beschlossen, das Problem anzugehen. In Berlin sei eine Mietpreisobergrenze von 7,97 EUR pro Quadratmeter vorgeschlagen worden, die für alle vor 2014 errichteten Gebäude gelte. Nachträglich gebaute Gebäude würden weniger strengen Regeln unterliegen. Die Einführung einer Mietpreisobergrenze wäre eine große Belastung für Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) oder Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), die sich in den letzten Jahren besser entwickelt hätten als der breite Markt.



Darüber hinaus würden Wohnungsunternehmen davor warnen, dass die Einführung einer Mietpreisbremse Neubauprojekte deutlich verlangsamen oder sogar einstellen könnte, sodass Berliner bald Schwierigkeiten haben könnten, eine Wohnung zur Miete zu finden. Vonovia sei heute der schwächste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert, nachdem die Idee der Mietobergrenze am Wochenende aufgetaucht sei. (26.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices werden in der ersten Sitzung der Woche gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China habe einen gewissen Druck auf Aktien ausgeübt. Anleger scheinen dies jedoch als Kaufgelegenheit zu nutzten, da einige Indices am Montag Zuwächse verbuchen, so die Experten von XTB. Man beachte, dass die britische Börse aufgrund eines Feiertages ("Summer Bank Holiday") geschlossen bleibe.