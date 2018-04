Für die gesamte Berichtssaison gehen die Analysten der RBI in Summe weiterhin - wie oft kommuniziert - von einem Übertreffen der ambitionierten Marterwartungen aus, was dem US-Aktienmarkt (und in dessen Gefolge auch den meisten anderen Börsen) zugute kommen sollte. Ihre kurz- bis mittelfristige Einschätzung für praktisch alle Märkte bleibe unverändert auf Kauf.



Unsere Ölpreisprognose haben wir unter Revision gesetzt und werden das Niveau für 2018 deutlich anheben müssen, da die Fördertätigkeit einiger Länder hinter den Erwartungen bleibt, US-Schieferöl im Jahresverlauf an vorübergehende Kapazitätsengpässe stoßen dürfte und wir von einer hohen Wahrscheinlichkeit neuer US-Sanktionen gegenüber Iran ausgehen, was den Ölmarkt vorübergehend noch enger gestalten würde, so die Analysten der RBI.



Spannend sei derzeit auch der Aluminiummarkt, wo die US-Sanktionen gegen Rusal (ISIN JE00B5BCW814/ WKN A0YH7R) (größter globaler Aluproduzent außerhalb Chinas) bislang schon zu einem rund 20% Anstieg des Aluminiumpreises geführt hätten und zunehmend vor Produktionsproblemen bei einigen europäischen Abnehmern mangels entsprechender Alu-Vorprodukte die Rede sei. (Ausgabe vom 20.04.2018) (23.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In einer zur Abwechslung endlich einmal erfreulich ruhigen Woche ohne präsidiale Twitter-Unfälle, geopolitische Eskalationen oder Handelskrieg-Gewitter hatten die Aktienmärkte endlich einmal Zeit, sich auf die guten Fundamentaldaten zu besinnen (insbesondere gute die Konjunktur- und Unternehmensgewinn-Entwicklung), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Kursen habe das bis Wochenmitte recht gut getan, bevor ausgehend vom US-Tech-Sektor die Märkte am Donnerstag dann wieder einen Teil der Anstiege zurückgegeben hätten. Inzwischen sei die Quartals-Berichtssaison der US-Unternehmen voll angelaufen: Bislang hätten erst 11% der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Unternehmen berichtet (insofern noch nicht allzu aussagekräftig), aber immerhin hätten davon bereits rund 80% die Gewinn- und 70% die Umsatzerwartungen übertreffen können. Positiv steche bis dato der US-Finanzsektor heraus, während aus dem Halbleiter- und Smartphone-Bereich zuletzt (allerdings aus Asien, nicht aus den USA) vorsichtigere Wachstumsausblicke gekommen seien, was mit zur schwächeren Performance des Technologiebereichs gegen Ende der Woche beigetragen habe.