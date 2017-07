Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) konnte gestern nachbörslich mit seinen Q3-Zahlen trotz stark rückläufiger Ergebnisse die Markterwartungen leicht übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) habe heute Früh recht solide Q2-Zahlen (Umsatzwachstum von plus zehn Prozent) berichtet, welche im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Das Unternehmen habe in Folge der sehr dynamischen Nachfrage für Datenbanken und seine Cloud-Produkte die Umsatzprognose für 2017 angehoben sowie ein EUR 500 Mio. großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Nicht so toll sei es beim Schweizer Energie- und Automatisierungsspezialisten ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730) gelaufen, welcher sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag in Q2 die Erwartungen verfehlt habe. Allerdings habe das Unternehmen dank spürbarem Wachstum in China ein um drei Prozent angestiegenes Auftragsvolumen vermelden können. (20.07.2017/ac/a/m)