Nach einer fast einmonatigen Pause sei am Donnerstag der Aktienhandel an der Moskauer Börse wieder eröffnet worden. Allerdings würden weiterhin staatliche Beschränkungen gelten und nur wenige Papiere seien zum Handel zugelassen. So hätten lediglich Aktien von 33 russischen Unternehmen gehandelt werden können. Dies entspreche 15 Prozent der gesamten börsennotierten Papiere. Leerverkäufe seien verboten worden, ausländische Investoren hätten nicht am Handel teilnehmen dürfen. Der russische Leitindex Moex Russia habe trotzdem zeitweise um elf Prozent zulegen können. Besonders gefragt seien Energiewerte aufgrund des hohen Ölpreises gewesen, wie beispielsweise Gazprom und LUKoil. In Russland aktive westliche Konzerne stünden dabei vor besonders ungewissen Wochen. Sie könnten in Russland zum Ziel von Gegenschlägen der russischen Regierung werden. Es würden Enteignungen und Verstaatlichungen von Produktionsstätten als weitere Reaktion des Kremls auf die westlichen Sanktionen befürchtet.



Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskyj habe am Mittwoch im französischen Parlament per Videoschalte gesprochen. Er habe dabei die französischen Unternehmen dazu aufgerufen, den Krieg nicht indirekt durch ihr Russland-Geschäft zu unterstützen und den russischen Markt zu verlassen. Wenige Stunden später habe der Autohersteller Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113) bekannt gegeben, dass die Produktion in Moskau aufgrund des Kriegs in der Ukraine vorübergehend eingestellt werde. Das Renault-Werk solle mit sofortiger Wirkungen (ab Donnerstag) still stehen, mehr als 5.000 Angestellt seien betroffen. Die Aussetzung der Produktion könnte ein erster Schritt in Richtung eines vollständigen Rückzuges aus dem größten Flächenland der Erde sein. Renault bereite die Anleger in seiner schriftlichen Erklärung darauf vor, das Russlandgeschäft im Wert von 2,2 Milliarden Euro möglicherweise ganz abzuschreiben.



In Folge der Stilllegung des russischen Werks habe der französische Autobauer seine Prognose für die operative Marge für das laufende Geschäftsjahr von zuvor mindestens vier auf rund drei Prozent gesenkt. Das Russland-Geschäft habe für den Konzern eine große Bedeutung. Er sei ein wichtiger Partner bei der Modernisierung der dortigen Autoindustrie gewesen. Im Jahr 2021 habe der russische Markt fast ein Fünftel der Autoverkäufe der Renault-Gruppe ausgemacht. Des Weiteren halte Renault beim Lada-Hersteller Awtowas fast siebzig Prozent der Anteile. Wie es mit dieser Beteiligung weitergehen solle, sei aktuell noch unklar. Die verschiedenen Optionen sollten laut Unternehmensangaben abgewogen werden. Die Renault-Aktie habe im Zuge der Prognosesenkung leicht verloren und am Donnerstag bei 22,94 Euro geschlossen.



Der französische Öl- und Gaskonzern Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) habe lange keine Stellung zum Russland-Ukraine-Krieg bezogen. Nach anhaltender Kritik habe der Konzern nun eine schrittweise Aussetzung seiner Aktivitäten in Russland beschlossen und habe in einer Mitteilung diese Woche bekannt gegeben, keine neuen Verträge über den Kauf von russischem Rohöl und Ölprodukten abschließen zu wollen. Die aktuellen Verträge zur Förderung von russischem Rohöl würden bis Ende 2022 gelten. Darüber hinaus sollten die Verträge nicht mehr verlängert werden. Man wolle danach auf Öl setzen, das von internationalen Märkten stamme. Auf dem kurzfristigen Markt werde schon in dem laufenden Jahr 2022 kein russisches Gas mehr erworben. Doch ganz zurückziehen wie andere Unternehmen werde sich Total aus Russland nicht.



Total halte unter anderem 49 Prozent an TerNefteGaz, fast zwanzig Prozent an Russlands größtem unabhängigen Gasproduzenten Novatek, weitere zwanzig Prozent an Yamal LNG und dem Kohlenwasserstoffprojekt Kharyaga Prdouction-Sharing Agreement, sowie zehn Prozent an dem im Bau befindlichen Projekt Arctic LNG 2. Das Unternehmen werde seine russischen Vermögenswerte behalten, da es die europäischen Sanktionen und die russischen Gesetzte es unmöglich machen würden, nicht-russische Käufer für seine Minderheitsbeteiligungen an den Projekten zu finden, heiße es vom Konzern. Der Verzicht auf diese Anteile ohne Gegenleistung würde russische Investoren bereichern, was dem Zweck der Sanktionen widerspreche, heiße es weiter. Total habe aber erklärt, dass der Konzern in keine neuen Projekte in Russland investieren werde und kein Kapital für die Erschließung von Arctic LNG 2 bereitstelle. (Ausgabe vom 25.03.2022) (28.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte lassen sich aktuell von negativen Nachrichten nicht allzu stark aus der Ruhe bringen, so die Experten von Union Investment.Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die unverändert hohe Inflation und steigende Zinsen würden zwar Sorgen bei den Investoren schüren, könnten die Erholungsbewegungen aber nicht gänzlich untergraben. Auch Nachrichten wie die Verzögerung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hätten für wenig Aufsehen am Parkett gesorgt.Die großen europäischen Aktienbörsen seien in dieser Woche auf der Stelle getreten. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe nur um 0,1 Prozent zulegen können. Der britische FTSE 100-Index habe sich mit 1,1 Prozent im Plus bewegt. Asiens Märkte würden die zweite Woche in Folge mit Gewinnen beenden, obwohl sich zum Wochenende ein gemischtes Bild abgezeichnet habe. Die Anleger hätten sich um die Veränderungen in der chinesischen Wirtschaftspolitik und den Verwerfungen an den Rohstoffmärkten gesorgt. Der Nikkei-Index habe um 3,9 Prozent zulegen können. Der breiter gefasste Topix-Index habe um 3 Prozent gewonnen.