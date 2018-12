Wien (www.aktiencheck.de) - Angesichts der nach wie vor robusten Konjunkturdynamik sind so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) für die kommenden drei bis sechs Monate weiterhin optimistisch für Aktienmärkte.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass auf Halbjahressicht die aktuellen politischen Sorgen entweder ausgewaschen oder eingepreist seien, was ihre Argumentation für höhere Kursstände stütze. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Hinblick auf politische Risiken können wir aber nicht ausschließen, dass wir im Jänner noch einmal tiefere Stände erreichen, so die Analysten der RBI. Die Analysten würden daher ihre leichte Aktienübergewichtung im globalen Portfolio schließen und die im äußerst schwierigen Marktumfeld erzielte Outperformance mitnehmen. In der Erwartung potenziell besserer Einstiegsmöglichkeiten würden die Analysten daher mit einer neutralen Marktpositionierung in das neue Jahr gehen.



Während die Analysten der RBI also Aktien gegen Anleihen neutral gewichten, belassen sie innerhalb der Aktienallokation das Untergewicht in den Emerging Markets weiterhin aufrecht, gewichten aber USA über. Die CEE Position werde in Erwartung von Sanktionen gegen Russland in Q1 glattgestellt. Hier erscheine den Analysten eine erneute Eröffnung der Position nach der Sanktionskorrektur interessant. Auf der Anleihenseite würden sie ebenfalls die CEE Position glattstellen und die Positionen USA und Investment Grade Non Financials erhöhen. Im Rohstoffsektor gehen die Analysten der RBI auf Monatssicht keine Positionen ein. Wie im globalen Portfolio würden sie auch im CEE Portfolio mit einer Marktneutralen Aktiengewichtung in das neue Jahr gehen. In der Zusammensetzung würden die Analysten Russland zu Gunsten von Tschechien und Polen untergewichten. Anleihenseitig würden sie ihre Positionierung im CEE Portfolio wie im Vormonat belassen. (14.12.2018/ac/a/m)





