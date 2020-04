Die von Regierungen und Notenbanken ergriffenen Hilfsmaßnamen seien richtig und wichtig gewesen. Sie könnten die wirtschaftlichen Schäden abmildern und würden eine Grundlage dafür bilden, dass voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte eine kräftige Erholung der Wirtschaftsleistung einsetzen werde. Es bleibe jedoch die Frage, wie viel schlechter es noch werde, bevor es wieder besser werden könne. Angesichts des enormen Tempos der Veränderung könnten klassische Wirtschaftsindikatoren selbst auf Monatsbasis nur ein unzureichendes Bild der aktuellen Lage liefern. Die New York FED veröffentliche einen Indikator auf wöchentlicher Basis (Weekly Economic Index), der die realwirtschaftliche Aktivität quasi in Echtzeit widerspiegeln solle. Zuletzt habe dieser Werte wie zum Höhepunkt der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise erreicht.



Vergleiche man dies mit der Stimmung unter Aktieninvestoren, falle auf, dass der jüngste Pessimismus - gemessen an der Differenz zwischen Aktienbullen und Aktienbären - noch nicht wirklich extrem ausgeprägt sei. Vielmehr seien bislang "lediglich" Werte gemessen worden, wie sie während der letzten fünf Korrekturen innerhalb der seit 2009 laufenden Hausse am US-Aktienmarkt zu beobachten gewesen seien. In Erwartung einer V-förmigen Erholung würden offensichtlich einige Anleger bereits auf die Zeit nach Corona setzen.



Fraglich sei jedoch, ob der Strom negativer Nachrichten, der vorerst anhalten werde, diese Zuversicht noch einmal erschüttere. Auch wenn die allmählich anlaufende Zwischenberichterstattung für das erste Quartal - analog zu den makroökonomischen Daten - nur ein unvollständiges Bild des tatsächlichen wirtschaftlichen Schadens zeigen werde, dürften die Ausblicke für deutliche Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen sorgen. Viel Negatives hätten Aktien zwar schon vorweggenommen. Vermutlich werde es aber zunächst noch etwas schlechter, bevor es wieder besser werden könne. Dies ändere jedoch nichts an der Einschätzung, dass Schwächephasen für mittel- bis langfristige Anleger antizyklisch zum Aufbau von Aktienpositionen genutzt werden sollten. Dabei gelte aber mehr noch als in normalen Zeiten: Diversifikation sei Pflicht! (03.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien konnten sich von ihren Zwischentiefs zeitweilig etwas erholen, so die Analysten der Helaba.Dabei handle es sich wahrscheinlich um eine typische Bear Market Rally, wie sie in früheren Zyklen häufig zu beobachten gewesen sei. Zwischenerholungen von um die 20% seien dabei keine Seltenheit gewesen. Für eine Entwarnung sei es jedoch zu früh, zumal die international führenden Börsenbarometer bereits wieder sichtbar an Kraft verlieren würden. Angesichts der Schwere der aktuellen Krise sei ein Test der alten Tiefs, wenn nicht sogar ein Unterschreiten selbiger zu befürchten.