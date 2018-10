Wien (www.aktiencheck.de) - Für die gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgten am gestrigen Handelstag u.a. Titel mit mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



So habe der Krankenversicherer UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561) in Q3 dank steigender Versichertenzahlen mehr verdient und auch mehr eingenommen als erwartet. Die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr sei hochgeschraubt worden. Die Aktie habe sich um 4,7% verbessert. Für Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981) sei es um 9,5% nach oben gegangen. Der Software-Hersteller habe seine diesjährigen Ziele bekräftigt und für das Jahr 2019 eine Umsatzsteigerung um 20% in Aussicht gestellt. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) habe sich um 6,5% verteuert. Ein Bundesgericht habe die Einigung zwischen dem Elektroautobauer und CEO Musk mit der Börsenaufsicht SEC bestätigt.



Nachbörslich hätten u.a. IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Dabei habe Netflix sowohl im abgelaufenen Quartal als auch beim Ausblick für das laufende die Markterwartungen deutlich übertreffen können. Die Aktie habe nachbörslich rund 17% zulegen können. IBM habe hingegen mit seinem Zahlenwerk die Erwartungen nicht erfüllen können. Die Aktie habe rund 4,7% verloren. (17.10.2018/ac/a/m)





