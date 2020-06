Natürlich sei es nicht ungewöhnlich, dass sich die Erholung an den Real- und Finanzmärkten in einem unterschiedlichen Tempo vollziehe. Denn Kapitalmarktakteure würden in die Zukunft blicken und sich eher auf die Richtung und Dynamik der künftigen Entwicklung als auf die aktuelle Situation fokussieren. Der gegenwärtig weiter anhaltende Kursrückgang an den Börsen deute allerdings darauf hin, dass die Erwartungen an eine Erholung der Kapitalmärkte zu optimistisch gewesen seien. Erstens müsse sich nun zeigen, ob die unterschiedlichen Stabilisierungsmaßnahmen tatsächlich den gewünschten Effekt bringen würden. Zweitens offenbare das aktuelle Infektionsgeschehen in Peking, dass die Lage nach wie vor fragil sei und dass die Gefahr einer zweiten Welle durchaus noch nicht gebannt sei.



Insgesamt rücke die fundamentale Bewertung der Wirtschaft nun wieder stärker in den Vordergrund. Vor diesem Hintergrund werde die im Juli beginnende Berichtssaison der Unternehmen für das zweite Quartal wichtige Erkenntnisse liefern. Hierbei werde es weniger auf die erwartungsgemäß schlechten Ergebnisse für den zurückliegenden Zeitraum ankommen, als vielmehr auf den Ausblick der Unternehmen. Genau hier lauere über den Sommer einiges an negativem Überraschungspotenzial, was die Börsen erst einmal verarbeiten müssten. Darüber hinaus würden wichtige politische Unsicherheiten bestehen bleiben. So etwa die offenen Brexit-Verhandlungen oder die US-Präsidentschaftswahl.



Wie könnten Anleger mit dieser Situation umgehen? In den kommenden Monaten werde es für sie darauf ankommen, ihre Portfolien robust aufzustellen, auf die Qualität der einzelnen Titel zu achten und breit über verschiedene Anlageklassen diversifiziert investiert zu sein. Aber auch Liquidität sei wichtig. Nur so würden sich Chancen an den Märkten kurzfristig realisieren lassen. (16.06.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach teilweise rasanten Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ist die Zuversicht der Anleger inzwischen wieder zurückgegangen, so Robin Beugels, Leiter Investment Management, Merck Finck Privatbankiers AG.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwa habe in den vergangenen Tagen über 1.000 Punkte eingebüßt. Die Euphorie über die extrem lockere Geldpolitik der weltweiten Notenbanken und die milliardenschweren Konjunkturprogramme der Regierungen sei der Frage gewichen, inwiefern sich die Börsenentwicklung von der Wirtschaft entkoppelt habe.