Wien (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) gab den Verkauf der Konsumsparte um EUR 3,4 Mrd. an Procter & Gamble (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062) bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens Shire (ISIN: JE00B2QKY057, WKN: A0MMAG) (mit Sitz in Irland) habe um 5,89% zulegen können. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass das Übernahmeangebot von Takeda (ISIN JP3463000004/ WKN 853849) in Höhe von GBP 46,50 pro Aktie unzureichend sei. Bloomberg zufolge solle es noch einen weiteren Bieter geben.Heute würden in den USA Quartalszahlen vom Schwergewicht General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) erwartet, in Europa werde Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001) Quartalszahlen vorlegen. (20.04.2018/ac/a/m)