adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) (+59%) habe abermals den Sprung in die Top 3 geschafft. Rückenwind hätten die Papiere zuletzt durch positive Aussagen zum Weihnachtsgeschäft erhalten. Platz drei habe RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (+44%) vor der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) (+42%) belegt. Der Energieversorger wandle sich vom Kohlestromproduzenten hin zum Grünstromerzeuger.



Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) (-5%) habe unter der generellen Schwäche der Automobilbranche und dem Wandel hin zur Elektromobilität gelitten. Wegen trüber Aussichten habe man im Herbst eine Milliardenabschreibung verbucht und möchte in Zukunft weniger abhängig von Teilen rund um den Verbrennungsmotor werden.



Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) (-17%) habe unter einem rückläufigen Gewinn und roten Zahlen bei der Eurowings-Tochter sowie den Streiks gelitten. Bei Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) (-19%) hätten negative Meldungen über Bilanzierungspraktiken verunsichert. Der Zahlungsabwickler sehe sich als Spekulationsopfer und habe eine Sonderprüfung durch Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben.



Im Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten 2019 Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) (+86%) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (+55%) sowie J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) (+43%) hervorgestochen. (02.01.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der größte Gewinner im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) war 2019 MTU (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) mit einem Plus von 61%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Triebwerksbauer sei im September neu in den deutschen Leitindex aufgenommen worden, habe von günstigen Aussichten profitiert und mit den Antrieben von Boeings (ISIN US0970231058/ WKN 850471) problembehafteter Maschine 737 Max nichts zu tun.