Hinter dieser Aufwertung des US-Dollars stehe die US-Notenbank. Die FED habe den Pfad der ultralockeren Geldpolitik im Gegensatz zu EZB und Bank of Japan verlassen und sie habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Leitzinsen weiter anzuheben. Der so entstandene und sich weiter vergrößernde Zinsvorsprung von USD-Anlagen im Vergleich zu denen in Euro oder Yen lenke die Kapitalströme und führe zu einer Abwertung dieser Währungen gegenüber dem Greenback. Schwache Währungen würden grundsätzlich die internationale Wettbewerbssituation der in diesen Währungsräumen beheimateten Unternehmen fördern. Ihre Gewinn- und Umsatzaussichten würden steigen und die Investoren würden bei diesen Aktien besonders gerne zugreifen.



Diesen Eindruck würden die Volatilitätsindices von DAX, EURO STOXX 50 und S&P 500 vermitteln. Der Krieg in Syrien im Allgemeinen und in Aleppo im Speziellen verunsichere offenbar die Investoren in keinster Weise. Alle drei Volatilitätsindices würden sich im Bereich ihrer Jahrestiefstände und damit auf Niveaus befinden, die auf keine unruhige See für die kommenden Wochen an den Börsen hindeuten würden. Selbst der Anschlag in Berlin vom Abend des 19. Dezember habe keine Reaktion ausgelöst. Im Gegenteil, alle drei Volatilitätsindices hätten am Folgetag, dem 20. Dezember, sogar moderat nachgegeben.



Nach Einschätzung der Analysten würden die Investoren momentan alle Risiken kategorisch ausblenden. Sie hätten sprichwörtlich eine "rosa Brille" aufgesetzt und für sie hänge der Himmel voller Geigen. Eher früher als später werde die Realität sie aber einholen und dann dürften die Notierungen an den Börsen zumindest vorübergehend den Rückwärtsgang einlegen. Nach Einschätzung der Analysten dürfte dies schon im 1. Quartal 2017 der Fall sein. Die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich würden dann neben dem EU-Austrittsantrag der Briten in aller Munde sein. Dies dürfte die Euphoriewelle stoppen. Auf Sicht von drei Monaten würden die Analysten daher erwarten, dass DAX & Co. moderat unter ihre aktuellen Niveaus zurückfallen würden. Diese Phase der Unsicherheit dürfte bis in den Sommer andauern.



Im weiteren Jahresverlauf würden auch die Austrittsverhandlungen mit den Briten konkretere Formen annehmen, so dass der Brexit nicht mehr als unkalkulierbares Risiko wie das Damoklesschwert über den Köpfen der Investoren schwebe. Dann würden die harten fundamentalen Fakten wieder das Regime an den Märkten übernehmen und diese seien durchaus positiv. Nach den Berechnungen der Analysten dürften die Unternehmen auf aggregierter Basis für die vier von ihnen analysierten Indices Gewinnsteigerungen ausweisen. Dies eröffne den Weg zu fundamental untermauerten Kurszuwächsen im 2. Halbjahr. Ende 2017 sollten alle vier Indices über ihren aktuellen Niveaus notieren. (Perspektiven Januar 2017) (30.12.2016/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Diesen Spruch kennt nahezu jeder und sehr oft bewahrheitet er sich, so auch diesen Dezember, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem kräftigen Schlussspurt hätten EURO STOXX 50 und TOPIX ihre Kursverluste im Vergleich zu ihren Schlussständen zum Ultimo 2015 noch wettgemacht und würden aktuell moderat mit 0,4% bzw. 0,3% im Plus notieren. Vor einem Monat habe es noch nicht danach ausgesehen. Beide Indices wiesen bei der Veröffentlichung unserer letzten "Perspektiven" für den genannten Zeitraum noch einen Rückstand von mehr als fünf Prozent auf das rettende Ufer auf, so die Analysten von Postbank Research. Standard & Poor's 500 und DAX würden inzwischen 11,1% bzw. 6,7% für dieses Zeitfenster berechnet vorne liegen. Dies seien Kurszuwächse, die einen Investor als Jahresperformance durchaus zufriedenstellen könnten. Alleine seit dem 2. Dezember hätten DAX, EURO STOXX 50 sowie TOPIX 9,1%, 8,8% bzw. 5,0% zugelegt.