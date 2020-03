Diese Phase liegt hinter uns, so die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland. Denn die Staaten und Notenbanken würden jetzt gemeinsam alles unternehmen, damit die Rezession relativ kurz werde und eine Pleitewelle vermieden werde. In Europa leiste nicht zuletzt das "Pandemic Emergency Purchase Program" der EZB einen massiven Beitrag zur Stabilisierung und Beruhigung. Dank dieser konzertierten Anstrengungen stünden die Aktienmärkte vor einer ersten Erholung im Rahmen einer Bärenmarktrally. Das Kurspotenzial betrage rund zehn Prozent. Und mit der Schwelle von 8.000 Punkten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen Buchwert und eine historisch wichtige Unterstützungszone erreicht. Mit seinem aktuellen Kursniveau preise er die Rezession, die der Realwirtschaft mindestens in den ersten beiden Quartalen bevorstehe, weitestgehend ein.



Das negative Überraschungspotenzial sei damit begrenzt. Und dies habe auch Auswirkungen auf die Volatilität. Der V-DAX ist zwar nach wie vor historisch hoch, aber den erreichten historischen Spitzenwert von 90 werden wir nicht mehr sehen, so die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland. Selbst bei weiter fallenden Kursen werde die Volatilität in den kommenden Monaten zwischen 30 und maximal 70 Prozent betragen.



Die Kapitalmärkte seien in den vergangenen Wochen innerhalb kürzester Zeit so durchgerüttelt worden wie wohl noch nie zuvor. Dank der gemeinsamen Anstrengungen aller wichtigen Akteure hätten sich die Märkte aber beruhigt, und erste Gegenbewegungen würden einsetzen. Das Schlimmste sei überstanden, und Kurserholungen an den Aktienmärkten würden Potenzial für den ersten, vorsichtigen Auf- und Ausbau von Positionen bieten. (23.03.2020/ac/a/m)







New YorkMünchen (www.aktiencheck.de) - So etwas hat es noch nie gegeben: Hinter den Aktienmärkten liegt ein Crash im Rekordtempo, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zum Beispiel habe es zwar seit 1962 durchaus vergleichbare Kursverluste gegeben. Allerdings hätten diese jeweils mindestens ein Vierteljahr und bis zu 20 Monate gedauert. Der aktuelle Corona-Crash habe hingegen gerade einmal drei Wochen gebraucht! In den anderen globalen Leitindices sehe es sehr ähnlich aus. Und auch die Rentenmärkte hätten sich in Ausverkaufsstimmung befunden, die Credit Spreads im High Yield-Bereich seien regelrecht explodiert.