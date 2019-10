Wien (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318) (+3,91%) konnte gestern mit guten Quartalszahlen aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Gewinnerwartungen hätten übertroffen werden können und der Anteil der Online-Umsätze habe gesteigert werden können. Mit guten Quartalszahlen habe auch PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995) (+2,98%) punkten können. Darüber hinaus zeige sich das Unternehmen optimistisch den Ausblick fürs laufende Jahr (+4% organisches Umsatzwachstum) übertreffen zu können. Nicht gut aufgenommen worden sei der Quartalsbericht von Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918) (-6,06%), größter US-Anbieter von alkoholischen Getränken. Während die Quartalszahlen selbst die Erwartungen hätten übertreffen können, sei in der Telefonkonferenz bekannt geworden, dass es Probleme bei der Cannabis-Beteiligung gebe.



Enttäuscht hätten auch die Absatzzahlen bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) (-4,15%). Während der Verlust niedriger als erwartet ausgefallen sei, seien die Umsätze auch niedriger gewesen als erwartet. Da jedoch Tesla-Chef Elon Musk Gerüchten zufolge schon vor der Veröffentlichung der Zahlen in einer E-Mail an Mitarbeiter von einem neuen Auslieferungsrekord in Höhe von 100.000 Fahrzeugen gesprochen habe, hätten Anleger mehr erwartet. Tatsächlich seien 97.000 Autos verkauft worden, das habe für Enttäuschung am Markt gesorgt. (04.10.2019/ac/a/m)



