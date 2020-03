Zusätzlich zu diesem zwar identifizierten, jedoch nunmehr deutlich gestiegenen, Risiko sei das Schreckgespenst eines Ölkrieges und vor allem der daraus resultierenden finanziellen Folgen hinzugekommen. Die gescheiterten Verhandlungen zwischen der OPEC und Russland über eine Drosselung der Fördermengen zur Stabilisierung der Ölpreise hätten das Kartell veranlasst, alle Beschränkungen für die eigene Rohölproduktion aufzuheben, was den Ölpreis je Barrel am Montagmorgen um etwa 30 Prozent habe fallen lassen. Dieser Einbruch der Ölpreise habe viele Ängste geschürt, da er für den fragilen und verschuldeten amerikanischen Energiesektor (insbesondere den US-Schieferölsektor) katastrophale Auswirkungen haben und serienweise Zahlungsausfälle bewirken könnte. Dies wiederum würde den US-Kreditmarkt belasten und könnte in einer Liquiditätskrise münden.



Angesichts dieser doppelten Befürchtungen könnte es sein, dass die erwarteten Ankündigungen aus dem geldpolitischen Lager auf kurze Sicht nicht ausreichen würden. Die Regierungen würden sich in einem Kreuzfeuer befinden und seien eingekeilt zwischen den Überlegungen über die zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie zu ergreifenden Maßnahmen und der Notwendigkeit, die Mittel für eine Unterstützung der Wirtschaft zu finden. Diese Situation der Ungewissheit dürfte wohl noch mindestens einige Tage lang andauern.



An den Aktienmärkten seien die Kurse auf breiter Front brutal zurückgegangen, doch seien es vor allem die zyklischeren Sektoren, insbesondere der Energiesektor, sowie die Bankwerte, die besonders stark von den Kursrückgängen belastet würden. Festzuhalten sei dabei auch, dass sich, wie bereits bei der ersten Baisse-Welle, die Aktien der Schwellenländer besser halten würden als die der Industrieländer. Bei den Anleihen sei zu beobachten, dass die Investment Grade-Anleihen zwar noch Widerstand leisten würden, das High Yield-Segment jedoch unter der Risikoaversion der Anleger leidet und die Liquidität vom Trend her austrocknen könnte. Die als "sicher" angesehenen Staatsanleihen würden weiter stark nachgefragt, was die Umlaufrenditen nach unten drücke. So habe die Umlaufrendite der 10-jährigen Bundesanleihe mit 0,9 Prozent ein neues historisches Tief markiert. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen sei kurzzeitig auf 0,31 Prozent gefallen, habe sich aber wieder oberhalb der Marke von 0,50 Prozent stabilisieren können.



Die Experten von La Financière de l'Échiquier glauben, dass die Unsicherheit noch mindestens einige Tage anhalten dürfte. In diesem Zusammenhang richte sich der Fokus der Marktteilnehmer ganz besonders auf die EZB-Ratssitzung an diesem Donnerstag, ohne dass genau abzusehen sei, mit welchen Maßnahmen die Europäische Zentralbank die Investoren beruhigen könnte. Desgleichen sollten Anleger die Situation in den USA, und einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus dort, nicht aus den Augen verlieren. Schließlich bestehe nach dem Präzedenzfall Italien ein erhebliches Risiko darin, dass es in den westlichen Volkswirtschaften zu zahlreichen vergleichbaren Maßnahmen kommen könnte. Dies gelte auch für die Vereinigten Staaten, wo eine Blockade der Konjunktur zusätzlichen Druck auf bereits durch den Einbruch der Ölpreise geschwächte Sektoren ausüben und einen potenziellen Schneeballeffekt auslösen könnte.



Mit Blick auf diese Situation haben die Experten von La Financière de l'Échiquier in den Anlagestrategiefonds Absicherungen und defensive Strategien beschlossen oder ausgebaut. In Bezug auf Aktienfonds sei festzuhalten, dass die derzeitige Baisse an den Märkten zwar Einstiegspunkte bei den von ihren Managementteams identifizierten Qualitätswerten biete, doch seien die Experten ebenso der Ansicht, dass man auf kurze Sicht geduldig bleiben und nur äußerst vorsichtig wieder Risiko in die Portfolios aufnehmen sollte. (Ausgabe vom 09.03.2020) (10.03.2020/ac/a/m)





