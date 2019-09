Die Futures des marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden versuchen, das bärische Gap zur Eröffnung der heutigen Asien-Sitzung zu schließen und solange die handelsbezogenen Nachrichten gemischte Signale senden würden, könnte der US-Aktienindex in seinem mehrwöchigen Konsolidierungsbereich (2.820 bis 2.940 Punkte) stecken bleiben. Einerseits versuche Trump die Anleger zu besänftigen und verweise auf die im September geplanten Verhandlungsgespräche mit China. Gleichzeitig halte der US-Präsident den Druck auf Peking hoch und fordere US-Unternehmen weiterhin auf, alternative Anbieter bzw. Zulieferer außerhalb Chinas zu finden. Die Leidtragenden höherer Zölle seien letztendlich die Konsumenten, wobei J.P. Morgan Chase geschrieben habe, dass die Zölle die US-Haushalte pro Jahr bis zu 1.000 USD belasten könnten.



Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hätten sich die CDU sowie die SPD trotz herber Verluste durchsetzen können. Laut den vorläufigen Ergebnissen setze sich die CDU in Sachsen mit 32,1% (-7,3%) durch, während die SPD in Brandenburg mit 26,2% (-5,7%) die stärkste Kraft bleibe. Die AfD überschreite aufgrund der starken Anstiege in beiden Bundesländern deutlich die 20%-Marke (+17,8% in Sachsen und +11,3% in Brandenburg). Die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) würden damit im Amt bleiben und hätten bei der Pressekonferenz eine gewisse Erleichterung gezeigt.



Nach den beunruhigenden Vorwahlumfragen schien ist es entscheidend zu sein, dass die AfD auf Abstand gehalten werden konnte, so die Experten von XTB. Eine Koalition mit der AfD sei von beiden Seiten ausgeschlossen worden. Einige Ökonomen hätten sich jedoch besorgt gezeigt und aufgrund der Erfolge der AfD vor negativen Folgen für die Konjunktur gewarnt. "Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte wäre geeignet, die Probleme (einiger Regionen in Ostdeutschland) zu mildern. Allerdings ist das mancherorts fremdenfeindliche Klima diesbezüglich hinderlich", habe Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), gesagt.



Der DE30 notiere am Montagmorgen wenig verändert in der Nähe des Schlusskurses vom Freitag etwas unterhalb der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Die Anleger würden in einer Art Wartehaltung verbleiben und könnten aufgrund des Feiertages in den USA ("Labor Day") mit weniger Impulsen rechnen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.961 Punkten. (02.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Wochenende die US-amerikanischen und chinesischen Zölle in Kraft getreten sind, werden während der Asien-Sitzung am Montag die asiatischen Aktienmärkte gemischt und die Futures der Wall Street in der Verlustzone gehandelt, berichten die Experten von XTB.Die neue Zollrunde stelle zwar keine Überraschung dar, schade jedoch der Weltwirtschaft und erinnere die Anleger daran, dass weder Peking noch Washington beim anhaltenden Handelsstreit bereit seien nachzugeben. US-Präsident Donald Trump erhebe Zölle in Höhe von 15% auf chinesische Waren im Wert von knapp 110 Mrd. USD. Eine weitere Zollrunde solle Mitte Dezember erfolgen, da einige Produkte aufgrund des Weihnachtsgeschäfts von Zöllen verschont geblieben seien. China belaste wiederum als Vergeltung seit dem 1. September Waren aus den USA im Wert von 75 Mrd. USD mit Zöllen.