Bonn (www.aktiencheck.de) - Frankreich scheint sich schneller von der Coronavirus-Krise zu erholen als andere Länder in Europa, so die Analysten von Postbank Research.



In keinem anderen Mitgliedsstaat der Eurozone habe der Einkaufsmanagerindex bisher den Sprung über die wichtige 50er-Marke geschafft. Aber nicht nur die Stimmung unter französischen Unternehmen habe sich erkennbar verbessert. Auch die Privathaushalte würden sich nach dem Ende der harten Lockdown-Maßnahmen wieder in Konsumlaune präsentieren. Im Mai seien ihre Ausgaben um fast 37 Prozent nach oben geschnellt, der Weg zum Vorkrisenniveau sei nicht mehr weit. Trotz der relativ guten Konjunkturentwicklung in Frankreich liege der Aktienindex CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) seit Beginn der Kurs-Rally im März gut vier Prozent hinter dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Angesichts der vielversprechenden Daten aus Frankreich sehen die Analysten von Postbank Research eine gute Chance, dass französische Aktien ihren Rückstand bald aufholen. (03.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.