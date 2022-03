FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu einer Erholung gekommen, obwohl sich am schwierigen Umfeld auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg wenig geändert hat, so die Analysten der Helaba.Zwar würden die Verhandlungen fortgesetzt, konkrete Fortschritte gebe es aber nicht. Immerhin hätten sich die Rohstoffpreise nicht weiter erhöht. Der DAX habe 1,0% höher bei 14.473 Punkten geschlossen. Damit halte er sich komfortabel oberhalb von 14.000 Punkten und der 21-Tagelinie. Der nächste Widerstand zeige sich am 61,8%-Retracement des übergeordneten Abwärtstrends bei 14.815. Erst bei einem Tagesschlusskurs darüber dürfe der nach unten gerichtete Trend als beendet bezeichnet werden. Ob der Newsflow bezüglich des Ukraine-Konflikts dies rechtfertige, dürfe bezweifelt werden. (23.03.2022/ac/a/m)