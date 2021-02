Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.481 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von -3,36% erzielt. Der Januar 2021 sei somit in seiner letzten Handelswoche mit einem der größten Wochenverluste seit Oktober 2020 beendet worden, nachdem Sorgen über spekulative Exzesse in gewissen Marktbereichen die Investoren verunsichert hätten. GameStop und "Short Squeeze" seien über Nacht zu Schlagworten geworden, als die Aktie des Videospielhändlers in die Höhe schoss und das Narrativ um kleine Daytrader gegen mächtige Hedgefonds in den letzten Tagen fast die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe. Trotz der extremen Kursbewegungen bei einigen stark leerverkauften Titeln und der negativen Aktienmarktrendite im Januar hätten sich die fundamentalen Bedingungen und Aussichten nach Meinung der Analysten nicht signifikant geändert. Aus technischer Sicht sehe die Lage jedoch anders aus, nachdem der bereits fragile positive Trend final gebrochen worden sei und technische Widerstände wie das untere Bollinger-Band bei ca. 3.520 Punkten sowie die 38-Tage-Linie bei 3.560 Punkten durchbrochen worden seien. Im kurzfristigen Chart folge der EURO STOXX 50 inzwischen einem leichtfallenden Trend, der gegenwärtig Spielraum nach unten bis zu der 100-Tage-Linie bei 3.390 Punkten lasse und das Intraday-Tief vom 21.12.2020 markiere. Der vorbörsliche Futures-Handel deute jedoch auf einen freundlichen Wochenstart hin.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 3,3% korrigiert. Er habe erstmals seit Wochen wieder unter der 30.000-er Marke, bei 29.983 Punkten geschlossen. Am Freitag sei der Dow Jones unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 30.814 Punkte) gerutscht. Alle elf Sektoren hätten Verluste in der vergangenen Woche erlitten, am schlimmsten habe es den Energie-Sektor mit -6,6% erwischt. Die Woche habe außerdem im Zeichen der Berichtssaison gestanden. Bekannte Unternehmen, wie Apple, Microsoft, Facebook oder Tesla hätten die Erwartungen übertroffen, die Investoren hätten diese guten Zahlen jedoch überwiegend genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Es habe sich zuletzt einiges an Schaum in den Märkten gebildet, was im Small Caps-Sektor gut zu beobachten sei, dort habe man eine Explosion des Volumens gesehen, bedingt durch wilde Spekulationen und Glattstellen von Leerverkäufen. Die starken Überhitzungserscheinungen der US-Märkte seien etwas abgebaut worden, so dass es aus Sicht der Analysten diese Woche eine technische Reaktion nach oben geben könne. Sollte dies passieren, dann würden die Analysten das Aufwärtspotenzial nach wie vor für begrenzt halten. Aus ihrer Sicht sollte eine Erholung das Allzeithoch bei 31.272 Punkten nicht nachhaltig überschreiten können. Ideal wäre in der Summe eine Fortsetzung der Konsolidierung in dieser Woche, dann hätten die US-Börsen im weiteren Februarverlauf eine gute Chance auf eine nachhaltigere Erholung. Eine Konsolidierung könnte zunächst bis in den Bereich von 29.200 Punkten führen (Verlaufshoch von Anfang September 2020) und im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 177,29%-Punkten. In den letzten Tagen habe der Bund-Future von der Zunahme der Risikoaversion der Investoren profitiert. Das Auftauchen neuer Virus-Mutationen habe die Investoren an einer baldigen Erholung der Konjunktur zweifeln lassen. Technisch bleibe der derzeit vorherrschende Abwärtstrend weiter bestehen. Erst oberhalb von 177,73%-Punkten würde sich das Chartbild bessern. Die technischen Indikatoren seien mehrheitlich neutral, so dass die eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ausgehen würden.



Zusätzlich zu den bekannten Belastungen aus der Corona-Pandemie hätten die Ereignisse um die Aktie von GameStop für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Erst für den März erwarten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank ein Ende der Marktbelastungen und gehen dann von einer Wiederaufnahme des längerfristigen Aufwärtstrends aus. (01.02.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ging es in der letzten Handelswoche des Januars deutlich abwärts, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Neben den schon bekannten Faktoren wie Mutationen des Corona-Virus oder den Streit um die Impfstofflieferung innerhalb der EU sei noch der kräftige Rücksetzer an der Wall Street hinzugekommen. Dort würden Kleinanleger den Kampf gegen Hedgefonds versuchen. Im Speziellen gehe es um die Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX). Hedgefonds hätten durch die Aktion der Kleinanleger Milliardenwerte verloren. Unter Investoren komme die Angst auf, dass dies negative Folgen auf den gesamten Aktienmarkt haben könnte. In der heutigen Eröffnung würden die europäischen Märkte fester in Reaktion auf freundliche Vorgaben von den asiatischen Börsen starten. Die Frage, die sich zu Beginn des Februars stelle, wie weit trage die Erholung oder sei dies nur ein kurzes Atemholen, bevor das Tief aus der letzten Woche bei 13.311 Punkten erneut einem Test unterzogen werde? Sollte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schnell über die horizontale Widerstandslinie bei 13.600 Punkten ansteigen, wäre Platz bis 13.700 bzw. 13.788 Punkten. Andernfalls drohe ein Test der genannten Marke von 13.311 Punkten.